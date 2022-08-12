"Пушкинская карта" может распространиться на весь внутренний туризм

12 авг. 12:50

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предлагает распространить действие программы "Пушкинская карта" для молодежи на все виды внутреннего туризма.

"Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой "Пушкинская карта", которая активно реализуется в стране и ею пользуются миллионы школьников и студентов", - заявил он в пятницу на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

По мнению премьера, через механизм "Пушкинской карты" можно будет привлечь туристов в заповедные места, создавать там музеи и выставки, сделает более доступными все программы в области туризма.

Мишустин подчеркнул, что вырабатывая решения по развитию внутреннего туризма, всегда нужно учитывать запросы людей, позицию предпринимателей и предложения отраслевых объединений.