Генсек ОИС собирается приехать в Россию в октябре

12 авг. 12:21

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Тахи может в октябре приехать с визитом в Москву. Об этом заявил сегодня постоянный представитель РФ при ОИС Рамазан Абдулатипов.

"Мы прорабатываем ряд вопросов к визиту генерального секретаря в Москву. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил его в октябре этого года", - цитирует его ТАСС.

Абдулатипов подчеркнул, что ранее генсек ОИС приезжал в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. "В этом году в октябре мы хотим уточнить вопросы взаимного сотрудничества", - сказал Абдулатипов.