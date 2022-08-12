Германию охватят протестные настроения из-за падения уровня жизни

12 авг. 12:16

Активный рост недовольства и протестов из-за резкого падения уровня жизни ожидают Германию зимой, к такому выводу пришел глава тюрингского Управления по защите конституции Штефан Крамер в интервью каналу ZDF.

Он отметил, что происходящие в настоящее время акции протеста связаны с рядом проблем в обществе. "Ситуация на Украине, экономический экзистенциальный страх из-за энергокризиса и общее недовольство играют все большую роль. И последнее, но не менее важное, - жаркая осень. Мой коллега Мюллер из Бранденбурга метко сказал о так называемой зиме ярости, на которую надеются люди. Это именно то, что мы регистрируем и наблюдаем сейчас", - цитирует его РИА Новости.

Крамер подчеркнул, что основными проблемы, с которыми может столкнуться страна в скором будущем, являются нехватка газа, трудности с поставками, высокие шансы рецессии, рост безработицы. Политик также выделил и обеднение немецкого среднего класса, которое, по его словам, может привести к протестам в стране.

"Опыт последних месяцев говорит о повышении агрессивности вплоть до призывов к насилию. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что такая высокоэмоциональная и экзистенциальная кризисная ситуация затронет большую часть населения", - считает он.

Крамер также рассказал, что сейчас все больше и больше людей из среднего класса стали появляться в столовых в качестве клиентов, так как больше не в состоянии покупать еду из-за финансовых проблем. "Это еще один тревожный знак, когда даже так называемый средний класс находится в тяжелом положении и чувствует себя под угрозой", - заключил он.