Новый "Спутник" защитит от трех видов омикрон-штамма коронавируса

12 авг. 12:13

В России создана новая субвалентная платформа вакцины "Спутник V", сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РБК.

По словам специалиста, новая вакцина эффективна против трех новых видов омикрона (BA.1, BA.2, BA.5).

Гинцбург считает, что необходимо ускорить регистрацию нового "Спутника V" - обычно регистрация занимает до шести месяцев, за это время могут появиться новые штаммы.

Он добавил, что эффективность существующего "Спутника V" против подвида омикрона BA.5 упала в десять раз.

Напомним, коллективный иммунитет в России к коронавирусу уже опустился ниже 9%.