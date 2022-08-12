В России хотят ограничить продажу крепкого алкоголя на курортах летом

12 авг. 11:55

В популярных зонах летнего отдыха, в том числе на морском побережье могут ограничить продажу крепкого алкоголя, Минздрав России готов рассмотреть проекты правовых актов о соответствующем ограничении, пишет RT.

Предложение ограничить продажу крепкого алкоголя летом в местах отдыха в начале июля выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Согласно письму замминистра здравоохранения Олега Салагая на имя депутата, Минздрав в целом поддерживает предложение по введению ограничения на продажу крепких алкогольных напитков с содержанием спирта 20% и более заведениями общественного питания, расположенными в парковых и прибрежных зонах отдыха в летнее время.