Заболеваемость коронавирусом в России вернулась на уровень 28 тыс

12 авг. 11:41

За минувшие сутки в России выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с конца марта.

В Москве новых случаев 7 381, в Санкт-Петербурге - 3 229, в Подмосковье - 2 902. В Краснодарском крае - 826, в Ставропольском крае - 365, в Крыму - 225, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 78, в Адыгее - 27, в Карачаево-Черкесии - 18, в Чечне - 36, в Ингушетии - 40, в Северной Осетии - 10.

Общее число инфицированных в России достигло 18 824 282.

Госпитализированы за сутки 2 619 человек. Выздоровели 14 320 пациентов, за все время - 18 104 261.

Умерли за сутки 57 человек, с начала пандемии - 383 011.