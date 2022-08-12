СМИ: китайские военные учения раскрыли для США секретную информацию об армии КНР

12 авг. 11:36

США и их союзники получили доступ к секретной информации о китайской армии благодаря военным учениям, которые КНР в настоящее время проводит в нескольких акваториях вокруг Тайваня, сообщает Reuters.

По данным агентства, расширенные маневры китайского флота позволят разведке США тщательным образом изучить ракетное вооружение, которое может быть использовано Китаем для отражения иностранных вооруженных сил.

Кроме того, западные страны смогут подробно ознакомиться с системой командования армии КНР, управлением и связью.

Учения также дали ответ на вопрос, какими возможностями обладает Китай для блокирования острова Тайвань.

"Учения дали ключ к пониманию способности Китая блокировать остров в качестве прелюдии или альтернативы любому вторжению , впервые продемонстрировав запуск баллистических ракет над Тайванем, а также имитацию воздушных и морских атак на Тайвань", - говорится в публикации.