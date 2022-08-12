Вильфанд рассказал, как долго в Москве простоит аномальная жара

12 авг. 11:27

Аномальная жара придет в Москву в выходные и продержится до середины следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

"Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате", - подчеркнул синоптик.

Аналогичная погода будет стоять в столичном регионе в начале новой недели.

Россия перешла на новые климатические нормы температуры этим летом - старые нормы соответствовали средним показателям за 1961-1990 годы, новые - данным за 1991-2020 годы. В Москве за 30 лет средняя годовая температура выросла на 1,3 градуса.