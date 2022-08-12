Иран назначил генконсула в городе Гафан Сюникской области

12 авг. 11:18

Депутат парламента Ирана армянского происхождения Роберт Бегларян сообщил, что генеральный консул Ирана в Гафане уже назначен, им стал Абедин Варамин, пишут армянские СМИ.

Посольство Ирана в Армении подтвердило информацию о назначении консула, дополнительная информация будет предоставлена позже.

Депутат добавил, что генконсул находится в Ереване. "Он уже вступил в полномочия", - уточняется в сообщении.

По словам Бегларяна, "помещение или здание, в котором будет размещено Генеральное консульство, еще не готово». Ранее Генеральное консульство Ирана в Гафане (Капане), Сюникская область Армении (Зангезур) планировалось открыть в 2022 году.

Напомним, иранское правительство в конце 2021 года одобрило предложение МИД страны и приняло решение об открытии генконсульства в городе Гафане.