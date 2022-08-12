Азербайджан ускоренно строит автодорогу Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО)

12 авг. 10:56

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша протяженностью 81,6 км продолжается ускоренными темпами.

Дорога берет начало от магистральной автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор, она соединит освобожденные от оккупации Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский и Шушинский районы.

Согласно информации на сайте Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша строится с 4-6 полосами движения в соответствии с первой технической категорией.

В рамках строительства дороги прокладываются 137 водоотводов, строятся 30 подземных переходов, семь автомобильных мостов, семь тоннелей, девять виадуков. Строительство трех из семи тоннелей завершается, выполняются работы по укладке асфальтобетонного покрытия внутри тоннелей, а также на входах и выходах. Продолжается строительство автомобильных мостов, подземных переходов, водопропускных труб.

Работа по искусственным сооружениям объекта выполнена более чем на 70%. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Также ведутся работы по строительству дорожного узла на соединительном участке "Дороги Победы" с автомобильной дорогой Ахмедбейли-Физули-Шуша.