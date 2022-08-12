Казахстан готовится к поставкам нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

12 авг. 10:32

Казахстан с сентября планирует продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана, так как стремится диверсифицировать маршруты вывоза нефти и ищет альтернативные маршруты, передает Reuters.

По их данным, экспорт казахстанской нефти составляет более 1% мировых поставок - примерно 1,4 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что Государственная нефтяная компания "Казмунайгаз" уже ведет переговоры с торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR о разрешении на продажу 1,5 млн тонн нефти в год через азербайджанский трубопровод, по которому доставляется нефть в турецкий порт Джейхан.

Как отметил источник издания, подписание контракта должно состояться в конце августа, а потоки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан начнутся через месяц. По его словам, еще 3,5 млн тонн нефти в год могут начать поступать в 2023 году по другому азербайджанскому трубопроводу в порт Супса в Грузии.

В сочетании с потоками трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан объем будет равняться чуть более 100 тыс б/с - 8% потоков Каспийского трубопроводного консорциума.

В июле BP Azerbaijan заявила, что перенаправит потоки с трубопровода Баку-Супса на более крупную трубу БТД. При этом новый маршрут БТД означает, что Казахстану придется полагаться на флот небольших танкеров для перевозки нефти в Баку из Актау, который имеет ограниченные запасные мощности.

Источники также сообщают, что совместное предприятие "Тенгизшевройл", возглавляемое нефтяной компанией Chevron, имеет собственное маркетинговое подразделение и отдельно ведет переговоры о своих маршрутах по трубопроводу и железной дороге.

Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан также может быть вариантом для "Тенгизшевройла", однако источник отметил, что в случае согласия начало потоков может занять до 6 месяцев.

"Тенгизшевройл" уже начал перенаправлять небольшой объем нефти по железной дороге в Батуми в апреле, когда из-за урагана часть терминала Каспийского трубопроводного консорциума вышла из строя.

Другие источники подчеркивают, что ТШО заказывает больше железнодорожных перевозок, которые увеличатся в сентябре или октябре.