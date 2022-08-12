Новые туры по программе кешбэка в России поступят в продажу 25 августа

12 авг. 10:32

Осенний этап продажи туров по России с кешбэком решили запустить раньше, он стартует 25 августа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу объявить о старте осеннего этапа (программы туристического кешбэка). Принято решение запустить его с 1 октября, он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку", - рассказал премьер.

Мишустин уточнил, что "продажи таких туров начнутся уже 25 августа". Он подчеркнул, что в программе участвуют все регионы страны.

"Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости", - напомнил премьер.

На круизы кешбэк будут действовать с 1 сентября и до завершения навигации.