В Нур-Султане открылась самая большая мечеть в Центральной Азии

12 авг. 10:15

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл в столице главную мечеть страны - самую большую мечеть в Центральной Азии.

Торжественное открытие состоялось спустя три года с начала строительства.

"Камень этой мечети я заложил за день до сложения президентских полномочий. Я как мусульманин считал своим священным долгом инициировать строительство мечети. Эта мечеть - одна из самых крупных в мире", - заявил Назарбаев.

Новая мечеть входит в топ-10 крупнейших мечетей мира.

"Строительство мечети поддержали частные инвесторы. Из бюджета страны средств на строительство не брали", - подчеркнул он.

Первый президент Казахстана уверен, что мечеть и прилегающий к ней парк станут новой точкой притяжения туристов в городе.

Территория мечети составляет 10 га, площадь мечети - 68 062 кв м. Высота большого купола - 83,2 м, диаметр - 62 м. Высота каждого из четырех минаретов - 130 м.

Общая вместимость мечети составляет 235 000 человек, в залах одновременно могут молиться 30 тысяч мужчин и 5 тысяч женщин.

В здании также расположены учебные классы, конференц-зал, зал для бракосочетаний, читальный зал Корана, телестудия, банкетный зал на 440 мест, закрытая автостоянка на 405 мест, вестибюль, уборная, место технических и ритуальных служб, место жертвоприношения, офисы, служебные помещения, магазины, музей и технические помещения.