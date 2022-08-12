В Гарварде будут изучать грузинский язык

12 авг. 9:55

Гарвардский университет ввел курсы по изучению грузинского языка, об этом сообщил эмигрант из Грузии Мзия Шанава.

"Мечта поколений грузинских языковедов и ученых сбылась – Гарвардский университет начинает программу обучения грузинского и предлагает классы грузинского языка", - цитирует его Sputnik Грузия.

На сайте вуза отмечается, что университет дает возможность изучить, наряду с другими языками, и языки Кавказа и Центральной Азии.

Администрация попросила студентов, заинтересованных в изучении языков, связаться с доктором Стивеном Клэнси.