В Грузии рассказали о потоке туристов из России

12 авг. 9:54

В январе-июле 2022 года Грузию посетили 403,9 тыс россиян, это вдвое меньше, чем в доковидном 2019 году, однако почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Согласно информации на сайте Национальной администрации туризма, за первые семь месяцев этого года в Грузию въехало на 486,1% больше граждан России, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего в страну въехало на 214,4% больше международных путешественников, чем в январе-июле 2021 года - 2,3 млн человек. Туризм не достиг допандемийного уровня, поток иностранцев, как и поток россиян, остается более чем на 52% ниже уровня 2019 года.

Лидером по числу визитов в Грузию остается Россия - 403,9 тыс, следом идет Турция - 358,1 тыс, Армения - 299,7 тыс.

Согласно официальной информации, с начала года выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В январе-июле они въезжали в Грузию 147,2 тыс раз, на 136% больше, чем за тот же период 2021 года.