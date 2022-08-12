РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Байден хочет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Байден хочет участвовать в президентских выборах в 2024 году

Президент США Джо Байден, которому в осенью исполнится 80 лет, планирует объявить о своем намерении баллотироваться на президентских выборах 2024 года после промежуточных выборов в Конгресс, пишет Bloomberg.

Помощники президента сообщают, что Байден собирается выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание через несколько месяцев после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре.

"Президент сказал, что планирует снова баллотироваться. Люди должны верить ему на слово", - подчеркнула помощница американского лидера Анита Данн.

Байден уже рекордсмен по возрасту среди президентов США  - на момент вступления в должность ему было 78 лет. Если он будет переизбран, то начнет второй срок на посту в возрасте 82 лет.

Согласно опросам, большинство демократов предпочли бы другого кандидата. Недавно трое демократов в Конгрессе предложили президенту уступить место более молодому преемнику, пишет издание.

950 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version