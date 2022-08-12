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В Киеве определились с датой демонтажа герба СССР на монументе "Родина-мать"

В Киеве определились с датой демонтажа герба СССР на монументе &quot;Родина-мать&quot;

Глава Минкульта и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что до конца года в Киеве проведут работы по демонтажу герба СССР на монументе "Родина-мать"

"Думаю, к концу этого года сможем провести технические и проектные работы, для этого у нас хватит ресурсов. А сам демонтаж начнем в следующем году", - цитирует его ТАСС.

Он отметил, что герб СССР на щите монумента "будет заменен на трезубец, изображенный на государственном гербе Украины. Конкурс проектов запланирован на 2023 год.

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