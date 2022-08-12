Украинское зерно следует в Египет на сухогрузе Razoni

12 авг. 9:23

Из Турции в Египет вышел сухогруз Razoni, судно везет кукурузу.

Напомним, сухогруз стал первым судном с зерном, покинувшим Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки. Груз - 26 тыс т кукурузы - предназначался Ливану, но заказчик отказался из-за просрочки поставки. Тогда судно вернулось в Турцию, накануне оно вошло в порт Мерсин. Глава базирующейся в Мерсине судоходной компании Toros Кадыр Сойер рассказал, что с сухогруза будет выгружено 1,5 тыс тонн зерна, после чего судно направится в Египет.

Согласно данным MarineTraffic, сегодня судно уже вышло из порта и направляется на юг по направлению к Египту.