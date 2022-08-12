"Автоваз" нарастит производство Lada Granta и Niva

12 авг. 7:28

Российская компания "Автоваз" собирается повысить производительность линий выпуска Lada Granta и Lada Niva до 50 и 38 автомобилей в час. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия-24" глава компании Максим Соколов.

Он подчеркнул, что с 2023 года перед "Автовазом" стоит масштабная задача по обеспечению выпуска на площадке в Тольятти до 500 тыс автомобилей в год.

"В связи с этим как раз мы приняли решение о необходимости перебазирования производства Lada Vesta (из Ижевска в Тольятти - прим. ред.), поскольку мощности ижевского завода позволяли выпускать только лишь 150 тыс автомобилей в год", - приводит слова Соколова ТАСС.

Глава компании обратил внимание на то, что производственные мощности в Тольятти дадут возможность производить примерно 60 Lada Vesta в час.