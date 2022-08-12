"Нефтчи" не смог пробиться в Лигу Конференций

12 авг. 0:05

В Вене только что завершился ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА между местным "Рапидом" и бакинским "Нефтчи".

Первый мяч в игре был забит на 66-й минуте – отличился полузащитник Марко Грюлль. Игра перешла в дополнительное время. На 112-й минуте нападающий Ферди Дрейф отправил второй мяч в сетку ворот, установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу хозяев.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующий раунд квалификации вышел "Рапид".

Напомним, в первой встрече победу со счетом 2:1 одержали "Нефтчи".