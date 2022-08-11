День Азербайджана проходит в Турции в рамках V Игр исламской солидарности

11 авг. 23:55

В четверг, 11 августа, в рамках V Игр исламской солидарности в турецком городе Конья проходит "День Азербайджана".

Мероприятие, организованное в Деревне атлетов, призвано популяризировать азербайджанскую национальную культуру, музыку и танцы, обычаи и традиции.

Иностранные спортсмены, участвующие в V Играх исламской солидарности, проявили большой интерес к мероприятию. Его также посетили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана (НОК) Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, представители национальных олимпийских комитетов и волонтеры, передает АзерТАдж.