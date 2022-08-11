Первый фестиваль уличной еды примет высокогорный регион Рача

11 авг. 23:46

Фестиваль уличной еды "Гемо фест" состоится в грузинском городе Абмролаури (регион Рача-Лечхуми) 26-27 августа, такое сообщение распространили организаторы.

Это новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастрономического туризма. Его цель - популяризация местных блюд в регионах, развитие новых услуг в данном направлении.

Первым фестиваль примет регион Рача. На нем можно будет попробовать блюда, которые приготовят сами жители регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети.

Ранее в Лечхуми побывали шеф-повара: они рассказали местным жителям, как нужно подавать блюдо в формате street food для представления на фестивале.