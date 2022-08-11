ФИФА перенесла старт чемпионата мира в Катаре

11 авг. 23:52

Матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Катара и Эквадора состоится 20 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Изначально игра должна была пройти 21 ноября, однако бюро совета ФИФА решило сдвинуть начало мирового первенства на один день.

В ФИФА отметили, что решение о переносе принято в связи с преемственностью традиции отмечать начало чемпионата мира церемонией открытия и первым матчем с участием хозяев турнира или действующих чемпионов.

Таким образом, чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Матчи примут восемь стадионов, которые находятся в пяти городах.