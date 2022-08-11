Итоги дня: сборная Азербайджана завоевала 14 медалей

11 авг. 23:43

V Игры исламской солидарности продолжаются в Турции. В четверг азербайджанские спортсмены завоевали 14 медалей, среди них три «золота», три «серебра» и восемь бронзовых наград.

Гимнаст Иван Тихонов стал обладателем золотой медали в опорном прыжке, а также взял бронзу на перекладине. Никита Симонов завоевал серебро на кольцах.

Золото в соревнованиях по борьбе завоевала Лейла Гурбанова (53 кг), серебро – у Ислама Базарганова (61 кг) и Гезяль Зутовой (72 кг), бронза - у Аскера Мамедалиева (70 кг), Татьяны Омельченко (62 кг), Гаджимурада Омарова (79 кг) и Османа Нурмагомедова (92 кг).

Серебро в таэквондо взяла Миная Акперова (46 кг).

Бронзовая медаль в тяжелой атлетике досталась Назиле Исмайловой (45 кг). Еще две «бронзы» принесли азербайджанской сборной паралимпийцы-лучники.

Всего азербайджанские спортсмены в Конье заполучили 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград.