Программа по улучшению условий работы ветврачей заработает в Ингушетии

11 авг. 22:48

В Ингушетии разработан проект по улучшению условий работы ветврачей в городах и селах, рассказал глава ветуправления республики Бислан Дзугаев на совещании у и.о.премьера региона Магомеда Евлоева в Магасе.

"При потребности в 42-х ветеринарных лечебницах у нас функционируют восемь, а ветеринарные специалисты размещаются в неприспособленных помещениях на дому. Для решения этого и других указанных вопросов нами по согласованию с главой и правительством разработан проект региональной программы, которая позволит укрепить материально-техническую базу", - приводит его слова пресс-служба кабинета министров Ингушетии.

Дзугаев пояснил, что одним из ключевым факторов, определяющих качество ветеринарных мероприятий, служит материально-техническое и кадровое обеспечение госветслужбы, наличие аккредитованной ветлаборатории, спецтехники и помещений, оборудованных для ветеринарных участков и лечебниц.

Магомед Евлоев поручил республиканскому Минфину изыскать средства для реализации программы, а региональному Минстрою - подготовить проект типового здания ветлечебницы.