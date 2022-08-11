США могут ввести санкции против России и Ирана в случае поставок Москве БПЛА

11 авг. 22:57

США пригрозили России и Ирану санкциями в случае поставок Тегераном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Москве. О возможности новых ограничительных мер в отношении РФ и Исламской Республики заявил на сегодняшнем брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Позвольте мне ясно дать понять: мы будем активно обеспечивать соблюдение всех санкций США в отношении как российской, так и иранской торговли оружием", - сказал он, комментируя предположения о приобретении Россией БПЛА у Ирана.

Пател подчеркнул, что транзакции такого рода потенциально подпадают под действие американских санкций в рамках множества нормативно-правовых актов США, в том числе касающихся конкретно России, но не ограничивающихся этим, а также санкций США, затрагивающих нераспространение в общемировом масштабе.

"Мы также заявляли, что, по нашей оценке, официальная российская делегация недавно получила демонстрационный образец беспилотного летательного аппарата иранского производства, способного применяться в ударном варианте", - цитирует его ТАСС.

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа отметил, что в последние несколько недель российские должностные лица проходили подготовку в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотников.