Северная Осетия нарастила турпоток на 30% 

11 авг. 23:12

С начала года объем туристического потока в Северной Осетии вырос на 30% по сравнению с показателями прошлого года, сообщила заместитель председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева на странице главы и правительства региона во "ВКонтакте".

"Туристический поток стал возрастать молниеносно. За последние два года он вырос на 7−12%. В этом году прирост туристов составляет 30%", - сказала она.

Тебиева уточнила, что в пик туристического сезона в регионе выявлена нехватка мест в классифицированных гостиницах. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регионе до конца года планируют возвести несколько модульных гостиниц в горах в общей сложности на 220 мест. "Сейчас по всей стране развивается внутренний туризм. У нас в республике есть очень много точек притяжения: памятники культуры, уникальная природа. Туристам у нас интересно", - приводит слова собеседницы ТАСС.