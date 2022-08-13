Синяя птица ближневосточной экономики

"Cинюю" экономику Всемирный банк определяет как "устойчивое использование океанских ресурсов для экономического роста, улучшения уровня жизни людей и создания рабочих мест при поддержании экосистем океана", словом, решение многих текущих проблем, стоящих перед человечеством. Такой подход мог бы помочь в борьбе с глобальным потеплением, угрозами продовольственной безопасности, энергетическими проблемами, а также укрепить сотрудничество между странами региона.

Теперь, пишет The Jerusalem Post, "синяя" экономика начала проникать на Ближний Восток. В июле Израиль открыл в Хайфе Национальный центр инноваций и "синей" экономики, нацеленный на развитие инновационных технологий и предпринимательства в морской отрасли. В совместном заявлении Министерство по охране окружающей среды Израиля и муниципалитета Хайфы говорится, что проекты будут осуществляться в таких областях, как аквакультура, судоходство, морской туризм и охрана морской среды.

"Синий" - новый "зеленый"

Гендиректор Дубайского аналитического центра B'huth Мохаммед Бахарун говорит, что Объединенные Арабские Эмираты и Оман также изучают эти сферы, хотя объем инвестиций в "синюю" экономику в этих странах пока не слишком значительный. "Синяя" экономика имеет особое значение для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, поскольку они расположены на Аравийском полуострове, который омывается Красным и Аравийским морями, а также водами Персидского и Оманского заливов. "Их экономические связи со странами Индо-Тихоокеанского региона очень широки". "Синий" - это новый "зеленый" ("зеленая" экономика - популярная концепция экономического развития). "Синяя" экономика дополняет усилия по достижению углеродной нейтральности, "энергетическому переходу" и экономическому разнообразию", - сказал Бахарун.

Гендиректор компании HiCenter, управляющей Национальным центром "синей" экономики в Хайфе Лиор Ханука сказал, что в Израиле объем инвестиций в проекты в области "синей" экономики также пока невелик, но его собираются нарастить на сотни миллионов долларов, может быть, миллиарды долларов, поскольку "синяя" экономика способна предоставить множество возможностей для развития инноваций, в том числе в сферах искусственного интеллекта, машинного обучения, кибербезопасности и сельскохозяйственных технологий.

Управляющий партнер занятой в сфере экологического консалтинга компании PJ & Company Грегор Патерсон-Джонс сказал, что концепция и механизм финансирования "синей" экономики, а также стандарты устойчивого развития сейчас находятся в той точке, где "зеленые" финансы были 10 лет назад. Есть несколько актуальных секторов "синей" экономики, которые оказывают огромное влияние на устойчивое развитие в регионе, а также несколько крупных туристических проектов и активов, зависящих от защиты океана. Кроме того, морская торговля и логистика стали важными активами региона, которые могут выиграть от инвестиций в проекты, связанные с "синей" экономикой. Ее развитие может повлиять на то, будет ли эксплуатация новых месторождений ископаемого топлива полезной или вредной для энергетического баланса в регионе. Развитие возобновляемых источников энергии и переработка отходов тоже могут принести региону пользу.

Возможности для рыболовства и аквакультуры

По словам Патерсон-Джонса, новый подход может сыграть важную роль в обеспечении доступа к воде районов, испытывающих ее дефицит, и создать более широкие возможности для рыболовства и аквакультуры в регионе.

Ханука отметил, что прелесть "синей" экономики заключается в том, что как только вы внедряете инновации или создаете проект, он приносит пользу всем соседним странам, а может быть и странам, граничащим с их соседями. Израильский национальный центр инноваций и "синей" экономики уже связался с представителями из Иордании, Египта и Марокко, которые заинтересованы в инновациях. Региональное сотрудничество необходимо для успеха в решении таких ключевых проблем, как глобальное потепление. "Некоторые проблемы относятся ко всему региону, поэтому решения должны быть приняты на региональном уровне, а не только в одной стране", - сказал Ханука.

Бахарун подчеркнул, что подход сможет значительно укрепить связи ближневосточных стран с восточноазиатскими странами: "Проекты помогут создать новые гуманитарные и энергетические коридоры, а также коридоры для передачи данных, а урбанизация морских пространств обеспечит поток людей между этими двумя регионами".