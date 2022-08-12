В Кисловодске появятся новые соцобъекты

12 авг. 1:25

В Кисловодске в этом году создадут шесть новых объектов в сфере образования, спорта и здравоохранения, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам совещания о реализации объектов госпрограммы.

"До конца 2022 года в рамках комплексного плана развития Кисловодска должна быть завершена реализация шести объектов. <...> По спорткомплексу „Арена-Кисловодск“ обсудили возможности поставки необходимого оборудования в условиях санкций. Продолжаются работы по строительству спортивного зала в школе 7, средней общеобразовательной школы на 1 тысячу мест, реконструкции исторического здания школы 1", - указано в сообщении.

"Заявили дополнительную потребность при формировании бюджета на 2023−2025 годы на реализацию четырех объектов в сфере образования и развития городской инфраструктуры. В их числе – благоустройство территории на 33 гектара вокруг „Старого озера“, способствующей созданию современного пляжного комплекса, предназначенного для отдыха туристов и жителей города, а также реконструкция корпуса школы 1 на 189 учеников и детской музыкальной школы им. С. В. Рахманинова на 950 учеников", - сказал директор департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиль Бексултанов в ходе рабочего визита в Кисловодск.