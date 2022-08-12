В трех регионах СКФО разработали единый турмаршрут 

12 авг. 5:40

Единый туристический маршрут разработан по трем регионам Северного Кавказа - Северной Осетии, Ставрополью и Кабардино-Балкарии, сообщила заместитель председателя комитета республики по туризму Мадина Тебиева.

"Это будет семидневный маршрут. Начинается со Ставропольского края, потом Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Сейчас маршрут находится на согласовании. Все замечания мы учли, привели в надлежащее состояние, и в ближайшее время мы уже официально объявим о его запуске", - сказала она.

Далее Тебиева отметила, что в каждом регионе в рамках маршрута будет своя программа. В частности, в Северной Осетии маршрут начнется с экскурсии по Владикавказу и мастер-классу по выпечке осетинских пирогов. Кроме того, туристам будут предложены экскурсии по ущельям республики.