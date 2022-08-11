ООН выступает против дискриминации в вопросе выдачи виз

11 авг. 22:20

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против дискриминации.

Журналисты попросили Дюжаррика прокомментировать заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что "посещение Европы - это привилегия, а не право человека" и что "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

"Мы выступаем против дискриминации. Но я не будут комментировать каждую колкость", - сказал представитель генсека ООН.

Дюжаррик добавил, что "у стран есть право проводить собственную визовую политику".