Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о ливнях с грозой и граде

11 авг. 21:57

В Карачаево-Черкесии ожидаются ливни с грозой, град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщили в главке МЧС по республике.

Согласно прогнозу синоптиков, такая погода в регионе продлится до конца суток 12 августа. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах – сход селей малого объема.

В МЧС отметили, что на всей территории Карачаево-Черкесии прогнозируются ЧС и происшествия, связанные с подтоплением низменностей, повреждением дамб, активизацией экзогенных процессов, увеличением числа ДТП и др.

Муниципалитетам рекомендуется перевести силы и средства районного звена в режим "повышенная готовность".