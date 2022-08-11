США: Ирану нужно отказаться от дополнительных требований для возврата к СВПД

11 авг. 21:53

Ирану для достижения договоренностей о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе необходимо отказаться от дополнительных требований. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

Он подчеркнул, что США вполне ясно дали понять, что готовы к немедленной реализации сделки, договоренности о которой были достигнуты в Вене. "Но для этого Иран должен принять решение отказаться от дополнительных требований, выходящих за рамки СВПД. В конечном счете решать им", - цитирует Патела ТАСС.

Представитель Госдепа также отметил, что Вашингтон согласится только на такие договоренности, которые будут отвечать его национальным интересам в сфере национальной безопасности.

Напомним, в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США вышли из СВПД, сославшись на нарушение Тегераном договоренностей. Иран в ответ стал обогащать уран выше дозволенного уровня. Осенью 2021 года президент США Джо Байден заявил о готовности вернуться к соблюдению ядерной сделки, если Иран примет аналогичные шаги. С апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.