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Турция проинвестирует строительство пятизвездочного отеля в Имерети

Турция проинвестирует строительство пятизвездочного отеля в Имерети

Крупнейший турецкий холдинг Demirören Holding заинтересован в инвестициях в Грузию. Инвестиционный потенциал страны обсуждался в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с председателем холдинга Йылдиримом Демиререном.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, возможности инвестирования в том числе в индустрию гостеприимства, сектор недвижимости, энергетику и информационные технологии.

Турецкий холдинг намерен сделать крупные инвестиции в строительство пятизвездочного отеля "Дзвели Иверия" в Цхалтубо (регион Имерети).

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