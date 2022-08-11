Турция проинвестирует строительство пятизвездочного отеля в Имерети

11 авг. 21:33

Крупнейший турецкий холдинг Demirören Holding заинтересован в инвестициях в Грузию. Инвестиционный потенциал страны обсуждался в ходе встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили с председателем холдинга Йылдиримом Демиререном.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Грузии, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, возможности инвестирования в том числе в индустрию гостеприимства, сектор недвижимости, энергетику и информационные технологии.

Турецкий холдинг намерен сделать крупные инвестиции в строительство пятизвездочного отеля "Дзвели Иверия" в Цхалтубо (регион Имерети).