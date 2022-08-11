Дагестану предоставят свыше 200 млн рублей на создание мастерских в колледжах

11 авг. 20:56

Дагестану выделят свыше 200 млн рублей на создание мастерских в колледжах республики. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Дагестан за четыре года получит почти 200 млн рублей по нацпроекту "Образование" на создание 41 современной мастерской в колледжах", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что за последние годы сильно возросла потребность в рабочих кадрах, особенно в инженерно-технических. В пресс-службе также рассказали, что существует дефицит рабочих в промышленности, строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, в сфере энергетики и связи, транспорта и дорожного хозяйства, а также врачей и среднего медицинского персонала.