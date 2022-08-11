Британский вуз извинился за отказ принять российскую студенту и предложил ей место

11 авг. 21:22

Россиянке были принесены извинения в связи с отказом в предоставлении учебного места по национальному признаку, сообщает британская газета The Guardian.

Ранее потенциальная студентка получила письмо от представителя британского Института Битсона, занимающегося изучением рака, со словами, что тот "не может предоставить ей учебное место" для получения докторской степени из-за новой политики учреждения в отношении российских граждан, пишет газета.

"В данном случае имело место первоначальное недопонимание этих ограничений (новой политики), которое было устранено. Мы связались с абитуриенткой, чтобы предложить ей место, и извинились за причиненное неудобство. Мы пересматриваем наши внутренние правила, чтобы предотвратить повторение такого случая в будущем", - пояснил директор института Оуэн Сэнсом.

По данным издания, недавно аналогичный случай произошел в Университете Западного Лондона.