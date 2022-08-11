В Грозном прошла первая летняя научная школа по развитию карбоновых полигонов

11 авг. 20:44

Аспиранты, студенты и школьники из восьми регионов России приняли участие в первой летней научной школе студенческих исследований по развитию карбоновых полигонов в Грозном. Об этом заявил проректор по научной работе Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова (ГГНТУ) Магомед Сайдумов.

По его словам, участниками стали 30 стипендиатов Фонда, представляющие вузы из Абакана, Белгорода, Краснодара, Кубани, Москвы, Томска и Уфы, а также Грозного.

"Мы впервые провели совместно с Фондом им. В. И. Вернадского Летнюю научную школу молодых ученых, студентов и аспирантов в рамках программы создания и развития карбоновых полигонов в России", - цитирует проректора ТАСС.

Он рассказал, что участников разделили на пять групп по направлениям - современное международное право и трансграничный углеродный налог, приборная база и мониторинг потоков парниковых газов в природных и нарушенных экосистемах, энерго- и ресурсосберегающие технологии, а также новые композиты полифункционального назначения и химические технологии.

На протяжении пяти дней они со своими наставниками занимались исследованиями в лабораториях, проводили эксперименты и потом защитили полученные результаты в конце летней научной школы в комплексных проектах.