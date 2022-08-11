Игры со спичками погубили двух девочек в Акмолинской области

11 авг. 21:10

В поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области при пожаре погибли две малолетние девочки, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Пожар случился в результате игры со спичками, затеянной девочками 2019 и 2017 года рождения, в отсутствии взрослых. Отец девочек был на работе, мать ненадолго вышла в магазин. Шалость сестер привела к тому, что в квартире загорелась мебель.

Дым заметил сосед, разбив окно он вынес детей на свежий воздух. Пожарные прибыли на место происшествия через пять минут. Обе девочки скончались в Кийминской сельской больнице не приходя в сознание, они отравились угарным газом.