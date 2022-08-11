В горах Северной Осетии снимут комедию "Как я встретил ее маму"

11 авг. 20:36

Киностудии имени М.Горького приступила к съемкам комедии под рабочим названием "Как я встретил ее маму", съемки картины пройдут в Северной Осетии, говорится в пресс-релизе.

По сюжету дядя Зурап, пытаясь помочь влюбленному в Алену Давиду, крадет невесту, но не ту. Чтобы скрыть промашку, дядя сам готовится к свадьбе, в этом ему помогает весь аул.

Основные съемки пройдут в августе–сентябре в Северной Осетии, а также в Москве и в Сочи.

Главную роль в картине исполняет Мамука Патарава, также в картине заняты Наталья Щукина и Грант Тохатян, известные по фильму "Отель Элеон", Елизавета Кононова ("Гранд"), а также Дмитрий Красилов, прославившийся как танцор из клипа на песню UNO группы Little Big.

Режиссером картины выступает Егор Сальников. "Очень счастлив поработать на Киностудии им.М.Горького. К съемкам мы готовились почти полгода ежедневно. И вот поедем сейчас в Осетию, которая меня очень трогает. Однако в нашем фильме Кавказ – это очень красивый фон, но само кино о человеческих отношениях, о любви. Это будет комедия, но комедия лирическая", – рассказывает он.

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

Планируется, что комедия с акцентом выйдет в прокат в 2023 году.