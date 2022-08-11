Врачи поставили Саакашвили 17 диагнозов

11 авг. 20:21

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся сейчас в клинике, врачи поставили 17 разных диагнозов, рассказал брат политика Георгий Саакашвили.

"Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации, и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов и за последние дни добавилось еще три", - сообщил Георгий Саакашвили.

Он добавил, что бывший президент фактически не принимает пищу, с момента поступления в клинику, где он проходит лечение после длительной голодовки, политик похудел на 11 кг.