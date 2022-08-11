Жительница Адыгеи отдала навязчивым мошенникам 350 тыс рублей

11 авг. 20:08

Уголовное дело по факту мошенничества возбуждено в Майкопе, местная жительница лишилась 350 тыс рублей.

В полицию города обратилась 47-летняя женщина, она сообщила, что на протяжении нескольких часов с ней связывались неизвестные, они звонили с шести различных телефонных номеров, а также отправляли сообщения в один из мессенджеров.

Гражданка поддалась напору аферистов и перевела на указанный ими счет 350 тыс рублей. После этого звонки прекратились.

Сотрудниками полиции пытаются установить личности мошенников, сообщает МВД Адыгеи.