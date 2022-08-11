Чавушоглу: переговоры Эрдогана и Асада не планируются

11 авг. 19:54

Прямые переговоры президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада не планируются. Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С Сирией в настоящее время не может быть речи о прямых контактах", - цитирует его ТАСС.

При этом глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что стороны начали переговоры по линии спецслужб.

Чавушоглу также рассказал о недавней встрече в Белграде с министром иностранных дел Сирии. "У нас была короткая встреча. Я сказал, что страну необходимо очистить от террористов и обеспечить мир между оппозицией в Сирии и режимом [Асада]. Других контактов у нас не было", - заключил глава МИД Турции.

Ранее СМИ сообщали, что на этой неделе лидеры Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад могут провести телефонный разговор.