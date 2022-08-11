В Ингушетии появится аналог "Сириуса"

11 авг. 19:42

В Ингушетии в этом году откроется первый образовательный центр для одаренных детей - аналог сочинского "Сириуса".

"Значимым для республики является создание в этом году первого центра дополнительного образования для одаренных детей. Контракт уже подписан", - рассказали в пресс-службе главы и правительства региона в четверг, пишет "Интерфакс".

Центр откроется в рамках реализации национального проекта "Образование". Поставка новейшего оборудования для центра будет завершена до конца текущего года.

"Основными задачами центра станут выявление проявляющих выдающиеся способности и высокомотивированных детей и молодежи, координация, организация и проведение особо значимых мероприятий в области образования и науки, искусства и спорта", - говорится в сообщении.