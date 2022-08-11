Кубок России по футболу пройдет в новом формате

11 авг. 19:37

В четверг, 11 августа, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором была утверждена система проведения Кубка России сезона 2022/23. Об этом говорится в сообщении на сайте РФС.

Новый розыгрыш Кубка России пройдет с использованием системы double elimination. Этот формат представляет собой турнирную систему с выбыванием после двух поражений. Такая система используется в киберспорте.

Помимо этого, на сегодняшнем заседании утвердили регламент и структуру календаря Кубка России этого сезона.