Швеция впервые после соглашения по НАТО экстрадирует турецкого гражданина

11 авг. 18:55

Руководство Швеции решило экстрадировать турецкого гражданина, который значится в списке людей, депортации которых требует Турция. Об этом пишет агентство Reuters.

35-летнего мужчину осудили в Турции в 2013 и 2016 годах по нескольким обвинениям в неправомерном использовании банковских и кредитных карт. Ему присудили 14 лет тюрьмы. С конца 2021 года фигурант находится под арестом в Швеции связи с делом о депортации. Мужчина отрицает свою вину. По его словам, истинной причиной преследования является его переход из ислама в христианство, а также в том, что он отказался служить в армии, а его мать - курдянка. Верховный суд Швеции решил все же экстрадировать мужчину в Турции.

Экстрадиция станет первой после требований Турции о выдаче ей ряда лиц как условия ратификации заявки Швеции на членство в НАТО.