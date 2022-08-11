Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии состоится 26 августа

11 авг. 18:50

В министерстве иностранных дел Турции назвали дату встречи с представителями Швеции и Финляндии по членству двух стран в НАТО. При этом уточняется, что Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, необходимые для снятия возражений со стороны Анкары по поводу их вступление в альянс.

"Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией", - сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет агентство "Анадолу".

Эта проблема будет обсуждаться на первом заседании совместного комитета трех стран. "Проведение встречи планируется 26 августа", - заявил министр сегодня.