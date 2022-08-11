Урожай рапса на Кубани стал беспрецедентным

11 авг. 18:30

В Краснодарском крае собрали рекордный урожай рапса - он вдвое превышает прошлогодний.

"В 2022 году урожай озимого рапса превысил 285 тыс тонн – исторический рекорд наших аграриев. Это в два раза больше, чем в прошлом году", - рассказал об итогах уборки сельхозкультуры заместитель губернатора, курирующий АПК, Андрей Коробка.

Он уточнил, что наибольшие объемы рапса собрали в Белоглинском, Ленинградском, Новопокровском, Отрадненском и Лабинском районах. "Благодаря соблюдению технологии возделывания средняя урожайность этой культуры достигла 34,7 тыс га", – подчеркнул Коробка.

В последние три года площадь сева сельхозкультуры была увеличена с 38,8 тыс га до 82,3 тыс га. "Задача увеличить площадь рапса обусловлена его растущей востребованностью. Эта агрокультура – оптимальное сырье для производства масложировой и косметической продукции, заготовки зеленого корма для животных и изготовления основы комбикормов. Более того, это важная мелиоративная культура, положительно влияющая на плодородие почв", – рассказал он.