Кто разжигает в армянах ненависть к российским военным

События последних недель в зоне проведения российской миротворческой миссии в Карабахском регионе Азербайджана стимулировали активизацию информационной борьбы в Армении, целью которой стал удар по престижу российских вооруженных сил. Масла в огонь подлили слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скептически оценившего эффективность российских миротворцев.

Все это побудило армянскую общественность пристально следить за действиями российских военных, изыскивая в них угрозу суверенитету своей страны. Россия внезапно стала отождествляться с оккупантом, и поводом для этого стало усиление контроля на дороге Мегри - Агарак, идущей вдоль границы с Ираном, которая может стать звеном разблокированных региональных транспортных маршрутов. Хотя пропускные пункты стоят на этой дороге уже не первый год, а их усиление силами российских военных допускается в связи с тем, что безопасность границы обеспечивается силами ФСБ РФ, провокаторы вводят в заблуждение граждан Армении, представляя усиление как нечто несогласованное.

Другим клеветническим фронтом стало якобы неминуемое и бесповоротное выселение армян, проживающих вблизи Лачинской дороги в одноименном районе Азербайджана, которому "российские миротворцы способствуют своим бездействием". Никто не спорит, что азербайджанская государственность должна быть восстановлена на территории Лачинского района, однако судьба тех, кто по каким-то своим соображениям не рассматривает перспективу получения гражданства Азербайджана, не волнует Ереван. Люди, оказавшиеся заложниками деструктивной армянской политики, стали для власти предержащих лишь поводом оттянуть время строительства объездного пути, а для националистов - инструментом популистской манипуляции, хотя Баку никого не призывал покидать свои дома, руководствуясь этническими соображениями.

При этом приверженцы националистических идей указывают на якобы снизившийся уровень доверия со стороны армянской общины Карабаха в отношении миротворцев. Поскольку в самой Армении политическая активность низкая, армянский обыватель не желает ни войны, ни революции, источником распространения антироссийской риторики становится зона ответственности миротворцев.

Так как Ереван избрал инертную линию, а Москва строго соблюдает условия миротворческой политики, Баку предсказуемо будет настойчиво требовать от армянского руководства выполнения условий соглашения. В таких условиях националистам проще обвинять Азербайджан в агрессивной политике, а Россию в попустительстве и не оправдании доверия. Делают это, как правило, разного рода внепарламентские силы. На территории временной дислокации ВС России в Карабахе к числу таких активистов можно отнести некоего Тиграна Петросяна, cопредседателя некоей незаконной партии, который утверждает, что доверие к российским миротворцам подорвано, и предлагает ставить условия перед миротворцами.

Видимо, националистический фронт в Армении себя исчерпал, поэтому радикалы и прочие фальшивые патриоты решили попытать удачу в передах бывшей зоны оккупации. Примечательно и то, что антироссийская риторика зазвучала на фоне геополитического напряжения. Вероятно, националисты рассматривают все варианты реставрации власти посредством предоставления политических услуг. Удары по имиджу России на Южном Кавказе - благоприятный фактор для политики США в Армении, чья стратегия по продвижению своих интересов была недавно опубликована на сайте Госдепа. Если взглянуть на истоки антироссийской риторики в пределах Армении и деоккупированного Азербайджаном Карабаха сквозь призму вероятного западного экспансионизма, то можно предположить, что при условии дальнейшего подрыва имиджа российских миротворцев, у националистического крыла армянской политики могут внезапно появиться деньги и оно начнет раскачивать ситуацию среди армян Карабаха.

В подобных условиях Москва может оказаться в затруднительном положении, так как многочисленные информационные вбросы, содержащие безосновательную критику в ее адрес, перекроют ответственность армянских политиков. Став гарантом мира, Россия вынуждена работать с пассивным прозападным руководством Армении, грустно констатирующим медленный миротворческий процесс, потому как сотрудничество с продажным армянским национализмом – дело неблагодарное. Поскольку политическая культура в Армении предусматривает кричащий самопиар без какой-либо самокритики, Ереван будет перекладывать ответственность с себя на посредника, причем со словами благодарности и демонстративными улыбками.