Турция получит газ из месторождения в Черном море в марте 2023 года

11 авг. 18:12

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез рассказал, что производится разведка и разработка месторождений, в том числе в море. Первый газ с месторождения "Сакарья" страна получит в марте 2023 года, уточнил он в ходе круглого стола редакторов в агентстве "Анадолу" в четверг.

Газовые месторождения у Турции есть как в Черном, так и в Средиземном море. "В Средиземном море у нас в запасе 45-60 суток. За это время завершим бурение. Если будут обнаружены запасы, проинформируем общественность", - сказал Донмез, уточнив, что в работах занято самое современное буровое судно страны - Abdülhamid Han.

Сегодня ведется разработка нового месторождения "Сакарья» в турецком секторе Черного моря. «В марте 2023 года первый газ с черноморского месторождения поступит на сушу", - заявил министр.

Глава Минэнерго пояснил, что в турецком секторе Черного моря создается целая "энергетическая база" на глубине 2200 метров. "120 км труб по дну моря уже уложено. Осталось 50 км", - добавил он.

По словам министра, проблем с газом в Турции грядущей зимой не предвидится. "Газохранилище в районе Силиври заполнено на 87%. К сентябрю планируем полное заполнение. Что касается газохранилища Tuz gölü, то оно уже полностью заполнено", - пояснил Донмез.