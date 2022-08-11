"Ахмат" заплатит штраф за поддержку команды с помощью аудиосистемы

11 авг. 17:58

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" оштрафован на 20 тыс рублей за осуществление поддержки команды посредством аудиосистемы. Об этом сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Он также сообщил, что КДК рассмотрел обращение "Зенита" по удалению вратаря Даниила Одоевского. "Красная карточка показана верно, это был фол последней надежды", - сказал Григорьянц.

Напомним, встреча 4 тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Зенитом" состоялась в Грозном 6 августа. Команды сыграли вничью со счетом 0:0.